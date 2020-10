Mucho ha sonado sobre la posibilidad de que el delantero Rogelio Funes Mori sea convocado por la selección mexicana, escenario que Miguel Herrera rechazó y tildó de innecesario, al menos por estos momentos.

«A mí se me hace un gran jugador, creo que en este momento no necesitamos un delantero, hay jugadores en Europa funcionando, hay jugadores en México que están haciendo su trabajo. Hoy creo que no necesitamos de un naturalizado. Funes Mori tiene toda la categoría, pero no hay necesidad de eso».