Miguel Herrera habló sobre su presente luego de la destitución del América, señalando que su paso por las Águilas, aunado a su carácter, hizo que consiguieran grandes cosas en pocos años.

En unas declaraciones a la agencia Efe, el estratega reconoce que es necesario mejorar un poco su temperamento dentro y fuera del campo, pero que este mismo punto ha sido un plus para lo que ha conseguido como entrenador.

«Lo que he logrado es por mi forma de aferrarme, todo se lo debo a mi carácter, el mismo que critican. Me puedo arrepentir de algunas cosas, pero al mismo tiempo, otras buenas llegaron gracias a la forma en que me comporto. Mi forma de ser me ha ayudado a conseguir logros, lo que necesito es moderarla. Al final, en el América utilizaron mi carácter como pretexto porque tenían que tomar una decisión, para mí se acabó y lo acepto, no pasa nada».