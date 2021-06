Miguel Herrera no garantiza la titularidad de Thauvin en Tigres

Sin dejarse llevar por sensaciones, Miguel Herrera dejó claro que todos y cada uno de los jugadores de Tigres UANL deberán ganarse la titularidad en el equipo, así seas la bomba del mercado y campeón del mundo, como Florian Thauvin.

En declaraciones a la prensa, el estratega señaló que la competencia interna va a ser fuerte, por lo que espera conocer muy bien a todas sus piezas.

Del mismo modo, el Piojo Herrera informó que Guido Pizarro seguirá como capitán de Tigres y que, seguramente, habrá pocas modificaciones en la alineación para el Apertura 2021.

«Guido (se mantiene) como capitán, no me gusta llegar a los equipos y ser yo quien voy a decidir quien es el capitán. Yo veo una referencia de un equipo que está ordenado y con buen vestidor, ¿para qué meterle mano? Hasta el momento Guido sigue siendo el capitán. (…) La adaptación no es que sea más fácil, pero va a ser más rápida porque hay un muy buen vestidor, los chavos se llevan bien, hay hambre de éxito, no se les ha quitado, saben lo que es ganar».