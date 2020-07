Tras caer y ser eliminados de la Copa GNP ante Chivas de Guadalajara, Miguel ‘Piojo’ Herrera declaró que América necesita par de refuerzos más para encarar el Torneo Apertura 2020 con la mejor forma.

El estratega mexicano admitió que ya la directiva de “Las Águilas” trabaja para hacer par de fichajes más.

“Estamos hablando con Santiago, ya sabe que necesitamos a alguien que desequilibre por la banda, alguien que ocupe el lugar de Renato, lo vamos a buscar porque lo ocupamos, arriba tenemos a la gente fuertes y saben girar pero falta quien los asista, los que entran de cambio hacen bien las cosas pero necesitamos aprovechar ese espacio, insisto que debemos de seguir trabajando”, dijo sobre la situación de su plantilla.

Asimismo, ‘Piojo’ también se vio preocupado por los errores en la defensa, que pasaron factura en el torneo de pretemporada y lo marginaron de clasificar a la gran final.

“Me gustó mucho la determinación y actitud del equipo pero si hay que trabajar mucho en la zona defensiva. Son descuidos en lo individual, no es el aparato defensivo, no podemos recibir un gol al inicio con un pelotazo, necesitamos ser un equipo sólido”, finalizó.