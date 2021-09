Miguel Herrera presume que Tigres ya juega con su sello

Miguel Herrera, entrenador de Tigres, recalcó este sábado que su equipo ya juega con el estilo de juego que él pretende implementar y que lo pudo ver en el empate a dos ante León.

«La idea es que el equipo no baje los brazos nunca. Hoy tuvimos que venir de atrás, me gusta la actitud de los muchachos que no bajan, que no dejan de luchar, pero debemos ser más conscientes que no podemos venir de atrás, sino golpear primero y ser más sólidos».