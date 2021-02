Miguel Herrera rechazó las ofertas de China y Arabia Saudita

El ‘Piojo’ Herrera sigue sin trabajo en el fútbol de México, sin embargo, las ofertas para contar con sus servicios no terminaron de convencer.

Aunque se encuentra a la espera de una oferta para dirigir en el extranjero, Miguel Herrera estuvo tentado por entrenar en Arabia Saudita y China, propuestas que para el extécnico del América, no gustó.

Sus ganas de entrenar en Sudamérica o Europa, fueron las razones principales para no viajar al medio oriente y Asia. El tema económico tampoco fue un factor determinante para rechazar las ofertas, simplemente no hubo ganas del mexicano para emprender el viaje.

En una charla con ESPN, comentó sobre la oportunidad de dirigir fuera de México. «Me falta solo la oferta. Me han ofrecido China y Arabia. Por ahora es un fútbol al que dije que no. Estoy esperando si me puede llegar una oferta de fuera, ya sea Europa o Sudamérica, o un equipo importante quiera trascender en México. No es por el dinero, porque en China y Arabia y mucho dinero, en este momento estoy buscando proyecto que me ayude a seguir trascendiendo», comentó.

Herrera también reconoció que le gustaría retomar las riendas del América y la Selección de México en otra oportunidad, sin embargo, se encuentra por los momentos en la búsqueda de salir a demostrar su trabajo en Sudamérica y Europa.