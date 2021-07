Miguel Herrera sí está a favor de los naturalizados en la Selección

Sigue la discusión de sobre los naturalizado en la Selección Mexicana, pero en este caso, Miguel Herrera tuvo la oportunidad de opinar al respecto.

Después de dirigir a México, el ‘Piojo’ considera que este es un tema obsoleto por dudar o cuestionar estas decisiones, además, aplaudió que Rogelio Funes Mori haya sido convocado, tras considerar que se ha ganado el puesto.

«Ese tema me parecería ya hasta obsoleto estarlo preguntando mucho tiempo porque ni es el primer técnico que lo hace, lo hemos hecho los últimos 5 que hemos estado en Selección. Alguna vez lo hice, solamente dos equipos no tienen naturalizados que son Brasil y Argentina, todos los demás el que me digas tienen naturalizados Hoy en día no es un tema tan escabroso; Funes Mori, claro que es un gran jugador, por algo lo llaman. Algo le dio a este país. El cariño, el deseo como para naturalizarse y tratar de buscar representar al país que lo está adoptando, por la calidad se puede ganar una convocatoria que al final el técnico ya lo hizo», declaró Miguel Herrera en conferencia de prensa.

Durante su paso por la Selección de México, solo contó con un naturalizado para el repechaje al Mundial 2014. Se trata de Antonio Naelson «Sinha».