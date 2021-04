Miguel Herrera sobre Tigres: «Nadie me ha hablado»

Luego de confirmarse la noticia de la salida de Ricardo Ferretti de Tigres, uno de los posibles nombres a reemplazarlo es el de Miguel Herrera.

En una entrevista ofrecida a Adela Micha, el ex técnico de las Águilas del América, aseguró que no ha recibido algún contacto con la institución de Nuevo León.

«La verdad no me han hablado, te juro que no me han hablado nadie. A mi me habló Tijuana, hablé con Jorge y le pedí que terminando el torneo, que encantado, pero la verdad es que me dijo que necesitaba un técnico ya, por que podría calificar (…) pero él ya presentó a un técnico, es válido», comentó Hérrera.

Aunque no descartó que en un futuro haya algún vínculo, Herrera aseguró que le gustaría entrenar a Tigres. El ‘Piojo’ se encuentra aún sin equipo pero su amistad con el vicepresidente del club, podría darle una oportunidad de regresar a los banquillos.