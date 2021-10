Miguel Herrera: Yo armé el equipo de Santiago Solari

En vísperas del partido entre América y Tigres, el entrenador Miguel Herrera encendió un poco la polémica al señalar que el buen presente que tienen Las Águilas también es gracias a él.

En declaraciones a la cadena de radio W, el estratega felino recalcó que él armó gran parte del equipo que ahora lidera Santiago Solari.

«Yo armé el equipo con Baños, pero hoy está funcionando con otro técnico».

Del mismo modo, el Piojo Herrera reconoció que este partido le trae buenas sensaciones. «Tengo sentimientos encontrados, América es un club que me dio todo, pero hoy me debo a otra afición. Asimilaré cómo me reciba la gente, siempre estaré agradecido, a la afición del América la llevo en mi corazón», agregó.