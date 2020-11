Miguel Herrera salió al paso y rechazó los rumores que sitúan a Lorenzo ‘Lolo’ Reyes en el América y señaló que en caso de buscar un atacante se decantaría por el ya conocido Renato Ibarra.

«No hay nada real, no sé dónde sacaron eso. En este momento no puedo estar pensando en eso, me parecería una cosa ilógica decir que vamos a cambiar a Renato Ibarra por Lorenzo Reyes. Yo siempre soy de los que he dicho que yo quiero que regrese; eso será cuando diga la directiva».