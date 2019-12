Miguel Layún afirmó que en el Tri lo «apuñalaron por la espalda»

El lateral de Rayados, Miguel Layún, aprovechó las declaraciones a los medios tras titularse campeón del fútbol mexicano ante América para referirse a la selección mexicana y afirmar que en ella «lo apuñalaron por la espalda», razón por la cual no es tomado en cuenta dentro de las convocatorias.

«A Selección le he dado todo, he trabajado para estar ahí. Desafortunadamente hay cosas que se manchan por situaciones extracancha y lo más triste es cuando se manchan de forma incongruente», expresó el azteca en medio de la euforia por el campeonato del Apertura 2019.

Sin embargo, dejó claro que no dará nombres puesto que «ellos sabrán quiénes son. El día que ellos escuchen esta declaración, ojalá tengan los pantalones para que así como ellos me apuñalaron por la espalda, vengan de frente a decirme las cosas que dijeron de mí».

De igual manera añadió que «el tema de selección me tiene sin cuidado. Se hablado mucho sin fundamentos, me han lastimado porque me han señalado, gente cercana a selección a hablado mal de mí a mis espaldas, sin siquiera saber, sin haberse acercado a preguntarme a mí, si realmente las cosas que se hablaban habían sucedido», por lo que afirmó centrarse exclusivamente en trabajar con Monterrey y «darle alegrías a esta gente».