Miguel Layún confesó que Javier Aguirre frenó su llegada a la MLS

Miguel Layún contó la historia de cómo pudo haber llegado al San José Earthquakes de la MLS hace un par de mercados de fichajes, plan que se vio frustrado debido a la llegada de Javier Aguirre a Monterrey.

Tal como señaló el defensor a Somos América de Affizionados, él ya tenía un acuerdo con el club estadounidense luego del torneo Guardianes 2020, anterior a la llegada del Vasco a Rayados.

«Yo pensé que ya no volvía al club (Monterrey), sinceramente pensé que no volvía, incluso cuando termina el torneo del 2020, cuando arranca el tema COVID, antes de Javier Aguirre, ya tenía pactado para salir al San Jose Earthquakes, ya estaba todo arreglado, solo faltaba el visto bueno del club y el club decidió no darme la salida porque Javier quería que quedara a trabajar con él para conocerme y hacer todo».