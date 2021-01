Miguel Layún se sinceró un poco y declaró que dentro de la selección mexicana se siente mucho el ego de varios jugadores, asegurando que una de las razones por la que no consiguen ciertos objetivos es por la falta de humildad.

En declaraciones a Fox Sports, el defensor de Monterrey recalcó que la presencia del egocentrismo en algunos miembros del Tri evita que nuevas ideas salgan a flote.

«Pinches egos, te lo digo abiertamente, me encanta el trabajo psicológico para crecer de aquí arriba, que es muy importante. infortunadamente, en general, el ser humano tiene tendencia a ser egocéntrico. Después, con las cosas que van sucediendo ese ego va creciendo a un punto donde no lo controlas, no significa que el ego sea malo, siempre y cuando no actúes basado en lo que el ego te lleva».