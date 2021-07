Mikel Arriola dio positivo para Covid-19

Con el arranque del fútbol mexicano a la vuelta de la esquina, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, se contagió de Coronavirus.

En su cuenta de twitter, el directivo comentó que se realizó los exámenes de rigor y poder determinar si era positivo o no, confirmando su contagio.

Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a [email protected]

— Mikel Arriola (@MikelArriolaP) July 22, 2021