Milton Caraglio le tiró a Robert Siboldi y pidió salir de Cruz Azul

Luego de la estrepitosa eliminación contra Pumas, el delantero Milton Caraglio dejó claro su inconformidad con la falta de minutos en Cruz Azul, por lo que pidió su pronta salida del equipo.

En declaraciones a Multimedios Televisión, el ariete argentino le tiró al entrenador Robert Siboldi y recalcó que, en caso de seguir en el banco de cara al venidero torneo, prefiere salir del club.

«El club y muchos aficionados confiaron en mí, y veo que el entrenador en mí no confía, a pesar de haber sido subcampeón de goleo y haber logrado tres títulos. Si no soy tomado en cuenta prefiero irme, porque a mí cobrar y estar sentado, no me interesa».

Caraglio expresó su deseo de jugar y ganar, a pesar de la poca regularidad que tuvo en un ataque liderado por Jonathan Rodríguez y Santiago Giménez. «A mí me gusta jugar, me gusta ganar y me gusta correr los riesgos que implica jugar al fútbol. Mirarlo desde afuera no es lo mío«, agregó.

El delantero jugó 10 partidos, solo tres de titular, traducido en 333 minutos, (20 % de los minutos totales), además de cero goles.