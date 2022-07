Mónica Vergara tras el fracaso del Tri Femenil: «No pasa nada, es un proceso de aprendizaje»

Mónica Vergara, seleccionadora de México Femenil, aseguró este jueves que no pasa nada por haber fracasado en el Campeonato W, Premundial de la Concacaf, con derrotas ante Jamaica y Haití y es lo que le dirá a sus jugadoras.

«Me urge verla para decirles que no pasa absolutamente nada, que es parte de un proceso de aprendizaje y de desarrollo. No conozco un campeón mundial que no haya pasado por estas situaciones», dijo la estratega en una rueda de prensa, luego de que Haití, 62 del mundo, le dio un baile a México, vigésimo sexto de la lista mundial, y lo goleó por 3-0.

Las declaraciones tras la derrota de que este es un “proceso para el 2027” de Mónica Vergara, quedarán para la historia. Y qué tal las de “todas las campeonas del mundo pasaron por esto…” Fue una vergüenza lo que se escuchó, casi al grado de lo que pasó. — Paco Villa (@Paco_Villa_) July 8, 2022

Vergara había prometido que en el torneo, clasificatorio al Mundial del año próximo y los Juegos Olímpicos de París 2024, la gente vería un equipo mexicano que nunca habían visto, pero después de perder 0-1 con Jamaica, 51 del mundo, y Haití, minimizó los reveses y señaló que la meta real es clasificarse al Mundial del 2027.

«Me he caído muchas veces; sabíamos que podíamos tener dificultades. Es un proceso, que aunque estábamos hablando de este Mundial, está planeado a largo plazo para 2027. Tenemos una generación joven que se lleva un aprendizaje valioso».