Monterrey: Javier Aguirre le ganó al América, pero criticó duramente a su equipo

A pesar de haberle ganado el partido al América (1-0), el técnico de Monterrey, Javier Aguirre, no se guardó nada y criticó duramente las falencias que mostró su equipo durante el partido de este sábado.

En declaraciones postpartido, el estratega criticó la baja capacidad de ataque que tiene Rayados, pero dejó claro que es algo que se puede trabajar y mejorar con el paso de las fechas.

En apenas dos jornadas, Monterrey suma un par de victorias. No obstante, el Vasco Aguirre no dudó en poner en tela de juicio ciertas capacidades tácticas y técnicas de su jugadores.

«Me pregunto por qué carajo no damos ese último pase con más precisión, les pregunto a mis jugadores en qué estaban pensando en ese pase que era fácil, pero en favor del jugador está la presión del partido (…) Si quitamos la última jugada de ellos digo que me deja un sabor bueno a secas, pero al final dejamos una jugada en la que nos pudieron empatar. Debemos ser más consistentes durante los 90 minutos y hemos tenido altibajos, eso no puede pasar».