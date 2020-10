Monterrey sigue enrachado y asegura un lugar en la fase final

Monterrey, que no quiere desconcentrarse de la final de la Copa MX, salió a jugar en cancha del Mazatlán FC buscando meterse en zona de clasificación directa.

Y lo logró, por ahora, gracias a los goles de Avilés Hurtado y Nico Sánchez para imponerse por 2-1 a los porteños y el tanto de Sanvezzo.

Apenas al segundo minuto del cuadro regio ya había picado adelante, cuando Hurtado se aventó un golazo al meter un disparo cruzado desde larga distancia, que picó dos veces antes de ingresar imposibilitando al portero.

El conjunto local no se encontraba en su propia cancha, pero su rival, que saltó con muchos suplentes, le empezó a ceder terreno y comenzó a darle protagonismo, mayormente al ‘Quick’ Mendoza, Martín Rodríguez y Camilo Sanvezzo.

Pero estas tres figuras no pudieron hacer pie en el ataque y sin saber aprovechar las imprecisiones de su rival, que en ataque no generó más que el gol y no lograba mantener la pelota, pues no daba más de cinco pases seguidos pero logró ampliar el marcador luego de que el principal cobrara un penal de Osuna sobre Hurtado y que Sánchez ejecutó a la perfección para enviar al descanso 0-2.

El conjunto ‘pirata’ parecía reaccionar en el complemento, pues a los 10 minutos apareció finalmente Sanvezzo para descontar, haciendo una buena jugada por izquierda y pegándole cruzado ceñido al poster.

Tras el descuento el compromiso entró en un excelente ida y vuelta que benefició mucho al espectáculo y que casi ve a los Rayados marcar otros dos goles que fueron anulados por fuera de juego. Pero al paso de 15 minutos intensos llegó la calma que se mantuvo hasta el final.

Entérate de lo sucedido en el encuentro en 'El Kraken', entre Mazatlán FC y Monterrey Rayados se llevó la victoria 2 goles a 1.

El triunfo hace que Monterrey llegue a 26 puntos y se meta momentáneamente en el cuarto puesto y asegura un lugar en la Fase Final del Guard1anes 2020.