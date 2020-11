Morales: «Regalamos el primer tiempo»

Carlos Adrián Morales, entrenador del Toluca, aceptó luego de que su equipo cayó 2-1 ante Tigres en el repechaje del Apertura, que un mal primer tiempo les costó el partido.

«No estoy contento porque no me gusta perder. Regalamos el primer tiempo y eso al final nos costó la eliminatoria. Nos faltó fortuna y tranquilidad para lograr el empate para mandar el partido a penaltis», aseveró el técnico mexicano al final del duelo.

Tigres se fue arriba en el marcador en el primer tiempo con un doblete del francés André-Pierre Gignac. Toluca empujó en el complemento y encontró el 2-1 gracias a un autogol de Hugo Ayala, pero no tuvo la contundencia para empatar el duelo.

Carlos Adrián Morales insistió en que su equipo desperdició los primeros 45 minutos.

«Fuimos dos equipos. En el primer tiempo perdimos rápido la pelota, no me gustó nada lo que hicimos porque eso nos hacía jugar siempre en nuestro campo. No aplicamos nada de lo que practicamos en la semana«, reiteró.