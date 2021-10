¡Muy molesto! Ferretti demostró su molestia tras empate Querétaro

El entrenador de FC Juárez, Ricardo “Tuca” Ferretti, terminó enfurecido tras el empate que cosechó su elenco ante Gallos Blancos de Querétaro (0-0).

“Tuca”, quien se quedó muy inconforme con este resultado, aseguró que Juárez deberá trabajar l doble de fuerte para esta recta final del Torneo Apertura 2021 y poder sellar su clasificación a la liguilla del campeonato.

«Me deja totalmente insatisfecho (el resultado 0-0), creo que siempre he mencionado que ganar es bueno, empatar es regular y perder es malo», aseguró el entrenador.

Con este resultado, el cuadro dirigido por Ferretti se ubica en la décima posición de la clasificación, con apenas 15 puntos y dos partidos más que Pachuca CF, su seguidor más cercano en la tabla (14 unidades).

“Pero yo creo que el empate no es regular, es malo por las posibilidades que teníamos de jugar más de 80 y tantos minutos 11 contra 10 y no poder sacar un triunfo me deja mal sabor de boca», finalizó.