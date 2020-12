«Nacho» Ambriz cargó con todo contra la prensa en defensa de Cota

Ignacio Ambriz, aseguró que su equipo defenderá su manera elegante de jugar en la final del torneo Apertura, aún cuando el principal objetivo será conquistar el campeonato.

«Me gustaría que jugáramos igual a donde vayamos. El equipo que llegue a la final en la otra serie será importante; Cruz Azul ha sacado ventaja pero quedan 90 minutos. Nosotros tenemos que defender un estilo que nos ha dado resultado y estoy tranquilo«, señaló.

«El primer tiempo lo manejamos bien y conseguimos el gol, después supimos manejar y el equipo se comporto a la altura; le cedimos la pelota a Guadalajara, pero el equipo ha luchado con la ilusión de estar en la final. El triunfo es meritorio y estar en la final, más«, observó.

«Estamos en la final, pero faltan dos partidos importantísimos, lo primero será recuperar a los jugadores y ser conscientes de que hemos dado un paso importante para jugar entre jueves y domingo y cerrar en casa la final», añadió

“No se vale, ustedes dicen que fue un show, y no es un show, para su familia no lo es. La afición se equivocó en criticar a Cota. No saben cuánto sufrió la esposa e hijos de Cota. El que primero va a defender a Cota soy soy y, hoy Cota les ha callado la boca”, sentenció.

La final tendrá su partido de ida en el estadio del que se clasifique entre Cruz Azul y los Pumas y terminará en el del León.