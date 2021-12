Nahuel Guzmán explica porqué le lanzó un peluche a las jugadores de Monterrey

Nahuel Guzmán, portero de Tigres, estuvo inmerso en la polémica luego de que lanzara un peluche a la zona por donde pasaban las jugadoras de Monterrey, quienes minutos antes habían quedado campeonas de la Liga MX Femenil ante las felinas.

Ante tal situación, el meta salió al paso con declaraciones a la prensa y rechazó las acusaciones en su contra, alegando que fue pura casualidad que las jugadoras estuvieran pasando por ahí en ese momento.

«Hubo 50 mil personas que arrojaron peluches. Fue una casualidad que justo pasaran las jugadoras de Rayadas, no hubo ninguna intención. OJalá a mí me lanzaran peluches cuando voy a jugar a las canchas, fue algo eventual, yo ya me iba a la cabina de transmisión, había llevado mi peluche y no me quería quedar sin aventarlo, así que nada, fue justo el momento en el que salíamos todos, las chicas tanto de Tigres como de Rayados estaban yendo al vestidor y yo me estaba yendo a la cabina».