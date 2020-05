Tras considerarse un novato para los videojuegos, el arquero de los Tigres de la UANL, Nahuel Guzmán, confesó, entre risas, que fue obligado a participar en la eLiga MX en compañía Francisco Venegas y Julián Quiñones.

«Me obligaron, no hubo mucha elección pero hubo presión de parte de los organizadores y creo que en lo personal es un desafío lindo, no soy un profesional de los videojuegos. Tuve mi primera consola de grande, cuando llegué acá a los 30 años me la regaló mi esposa y justo llegó mi hijo también entonces mucho tiempo para jugar no hay», mencionó el arquero argentino.

“Tengo entendido que a Paco y Julián si los eligieron por sus cualidades y no se si hasta ahora quedaron demostradas. Estoy en un desafío personal, tratando de entrenar todos los días y cuando mis hijos me dejan para ir mejorando y vamos a ver si podemos llevar a Tigres en los más alto de los videojuegos», aseguró Nahuel Guzmán.

Hasta los momentos, el arquero registra dos partidos jugados tras los controles felinos, sumando dos derrotas ante América y Chivas.