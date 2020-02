Néstor de la Torre criticó la gestión de Peláez en Chivas

El ex director deportivo de Chivas, Néstor de la Torre, cuestionó las decisiones y declaraciones que han surgido en el Rebaño Sagrado luego de la derrota ante Tigres por la quinta jornada del Clausura.

En su opinión, las palabras de Ricardo Peláez fueron incorrectas al señalar que todavía «no se tiene equipo», porque todavía el conjunto rojiblanco no ha tenido un periodo de adaptación y los resultados no llegarán inmediatamente.

“No me gustó lo que dijeron el fin de semana; ‘tenemos una buena plantilla, pero no un buen equipo’, o sea, compré bien, pero el entrenador no funciona. El diseño no es inmediato, es para un tiempo de adaptación«, explicó de la Torre.

«Creo que en lugar de haber traído a esos tres o cuatro jugadores, hubiera traído a uno solo, pero con experiencia, con fuerza, con personalidad; para aportar no nada más dentro del campo, sino también con el grupo», añadió dando su opinión sobre la gran cantidad de jugadores que ficharon los tapatíos.

De igual manera, criticó la cantidad de dinero que gastaron en el mercado de fichajes, donde se posicionaron entre los que más invirtieron a nivel mundial. «No puedes comprar diciendo una cosa, diciendo que es otra. Eso es lo que está afectando a Chivas. Yo nunca gasté 35 millones de dólares. Tenía que vender para poder comprar«, finalizó.