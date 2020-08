‘Nico’ Castillo confesó porqué eligió al América y no a Pumas

El delantero Nicolás Castillo confesó la razón por la que decidió fichar por las Águilas del América y no por los Pumas de la UNAM en su regreso a la Liga MX.

En una declaraciones ofrecidas a la actriz mexicana Jessica Coch para su canal de Youtube, el chileno dejó claro que el conocimiento que tenía sobre el equipo fue el que lo motivó a llegar a los ‘Azulcremas’.

«Cuando recibí la oferta de Miguel Herrera se pensó el tema de Pumas, pero yo conocía tanto al América que yo decía ‘me voy a ir al América porque sé que vamos a hacer cosas grandes, que el equipo va a ser campeón’. Yo sabía que abarcaría un plantel increíble antes de que se fueran Marchesín, Matheus Uribe, Guido, Edson Álvarez. teníamos un equipo increíble».

Con respecto a las críticas en su contra por su no llegada a Pumas, Castillo señaló que no le importan las opiniones de los demás. «Hoy en día estoy en América, defiendo a muerte al América porque es quien me paga, es por quien defiendo a mis compañeros me defiende a mí, entonces es mi trabajo y la gente muchas veces no lo entiende», aseguró.