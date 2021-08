Nicolás Larcamón no pretende renunciar al Puebla

El Puebla no se encuentra en su mejor momento, siendo uno de los últimos del torneo y sumó otra derrota en el Apertura 2021.

Tras seis jornadas del fútbol mexicano, el equipo no ha conseguido su primera victoria y se está especulando sobre un cambio en la dirección técnica del club. Sin embargo, Nicolás Larcamón aseguró que buscará mantenerse al frente del equipo.

“Yo no soy la persona a la que se le tiene que hacer esa pregunta. Se me haría una estupidez que se plantee eso, pero lo respeto si es la idiosincrasia, creo que sobre todo por lo que se viene construyendo no me parecería sensato. Lo tendrías que hablar con las personas que están a cargo”, comentó a la prensa.

Puebla enfrentará a Querétaro en la próxima fecha del Apertura 2021, donde buscará la primera victoria para ellos en el actual torneo.