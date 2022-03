«No arriega nada»: Miguel Herrera cargó contra el sistema del «Tata» Martino

El entrenador de los Tigres UANL, Miguel «Piojo» Herrera cargó este lunes contra el sistema táctico empleado por Gerardo «Tata» Martino en el Tri, tras considerar que es a «rajatabla y no arriesga nada».

En entrevista concedida al programa de debate «Ahora o Nunca» transmitido en ESPN, Herrera dijo: «No es momento de calificar, el señor dentro de todo lo que es el proceso lo ha hecho bien. Ha sido muy cuestionado por todos nosotros, yo no le veo muchas variantes al equipo, pero él lo ha trabajado, ha conseguido un objetivo por el cual se contrata a un técnico, que es ir al Mundial»

«Yo creo que él tendría que haber estado ahí ante Honduras, más allá de que no sé que tenga, pero si vuela a Argentina también puede volar a Honduras, pero ha hecho un buen trabajo. El sistema de la selección es a rajatabla 4-3-3, no se mueve de ahí, no cambia nada, no arriesga nada y los muchachos, que muchos no juegan así en sus equipos se tienen que acoplar ese sistema», agregó.

«Creo que los mexicanos se conocen muy bien, hay buenos jugadores. Para Miguel Herrera ese 4-3-3 no es el mejor sistema, pero sabemos que la Eliminatoria mundialista es larga y desgastante. Creo que para mi gusto esa formación es a rajatabla porque los cambios que se hacen no cambia nada. Si hacemos un análisis de su capacidad, ha sido buena, tiene un porcentaje alto de partidos ganados», sentenció.