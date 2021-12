«No eran contundentes»: Ricardo La Volpe le tiró con todo al América de Solari

La eliminación del América en cuarto de final a manos de Pumas todavía da de qué hablar, en esta oportunidad fue el exentrenador Ricardo La Volpe quien soltó unos duros comentarios sobre Las Águilas.

En declaraciones a MARCA Claro, el argentino dejó claro que los de Coapa tienen un estilo de juego que deja mucho que desear.

Ricardo La Volpe confesó que no le gusta cómo juega el @ClubAmerica de Solari «A mí me gusta el fútbol que sale a ganar, que es protagonista. Si tuviera que ver fútbol y está jugando el América y el Liverpool, seguro que pongo al Liverpool». pic.twitter.com/soNSSK2mem — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) December 11, 2021

«A mí me gusta el fútbol que sale a ganar, que es protagonista, que arriesga. Para poder ser agresivo en cada línea, debes tener los trabajos y conceptos bien estructurados. América era un equipo europeo, con línea de cuatro, de repente con dos 9, pero no era un equipo vistoso, contundente, no era ese equipo que por ejemplo si yo tuviera que ver fútbol y está jugando el América y el Liverpool, seguro que pongo el Liverpool».

La Volpe mencionó que él sigue como amante de los equipos que tienen inclinación ofensiva. «Si vos me decís, vas a poner la televisión para ver al América, no lo pondría, porque no era un equipo que para mí me llenara el ojo; a mí me gustan los equipos que arriesgan y atacan», dijo.