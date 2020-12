«No fue una decisión difícil»: Adrián Mora cambió a Toluca por Monterrey

Adrián Mora logró salir de Toluca con rumbo a Monterrey, equipo al que llegara en calidad de préstamo con opción a compra de cara al torneo Clausura 2021.

Durante su presentación como nuevo jugador de Rayados, el defensor aseguró que su decisión de cambiar de equipo fue rápida.

«No fue una decisión difícil, desde que supe que había interés no lo pensé, es un equipo que siempre está arriba en la tabla. Me sentí motivado de que estuvieran interesados en mí, no hubo mucho qué pensar».