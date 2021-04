No hubo contactos: Tigres no preguntó por Douglas Costa a la Juventus

Los Tigres comenzaron a planificar el torneo Apertura 2021 desde ya, por esa razón, una ola de rumores ha comenzado en el entorno de equipo felino.

Douglas Costa, jugador brasileño que se encuentra a préstamo en el Bayern de Munich, fue uno de los nombres que salió en la redes sociales como posible fichaje para el equipo del norte.

Aunque en la Juventus, equipo dueño de su ficha, no sabe si contará con él en la próxima temporada, el Gerente Deportivo Antonio Sancho desmintió el llamado al representante de Costa para ficharlo.

«Yo no lo llamé pero si me dices Douglas Costa, me encantaría. Yo no le marqué y también salió que Cervi y lo hemos visto desde hace tres torneos y no viene. Ahorita sale porque empezamos la etapa de rumores y no voy a decir quien viene porque complica las negociaciones. Yo no hablé por Douglas Costa y si me preguntas, claro que a todos les gustaría. Que se pueda es diferente», señaló Sancho a una entrevista para RG la Deportiva.

Aunque la opción de Douglas Costa, fue desmentida por la directiva de Tigres, aún se desconoce si algunos de sus piezas extranjeras saldrá del equipo felino para el próximo torneo.