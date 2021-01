«No me gustó el equipo»: Aguirre carga contra su equipo pese a la victoria

Javier Aguirre, entrenador de los Rayados de Monterrey dijo este sábado que a su equipo le faltó atrevimiento y saber aprovechar las oportunidades de gol pese a vencer por 0-2 al Atlas en el torneo Clausura.

«Fuimos un equipo ordenado, no tengo que reprocharle nada a los míos, pero no podemos desaprovechar las situaciones que tuvimos, las situaciones de dos contra uno. Nos faltó atrevimiento con la pelota a tal grado que ellos con 10 jugaron mejor que nosotros, no supimos capitalizar ese hombre de más», dijo en videoconferencia.

Tras su regreso al fútbol mexicano al frente de los Rayados, Aguirre aseguró no estar contento con el desempeño del equipo que no supo generar oportunidades frente al arco rival.

«Siempre se trabaja mejor con victoria, te da cierta tranquilidad, pero hasta ahí. Tenemos que mejorar muchísimo. No me gustó el equipo, éramos demasiado predecibles, muy lentos quizá, lo que más me cuesta es que no fuimos atrevidos y eso no está bien», indicó.

Los Rayados recibirán al América el próximo sábado en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Clausura.