El entrenador Ricardo La Volpe no lo pensó dos veces y ya se le insinuó a Pumas UNAM para sustituir a Míchel en la dirección técnica del equipo, alegando que él no cobra mucho por sus servicios.

«No pienso en dinero, sino en logros y objetivos, ya pasé la etapa de querer monetizar. Cuando dicen que cobro caro, es mentira. Si una directiva me llama con la intención de encontrar objetivos en común, se puede llegar a un acuerdo»

Según algunos medios, la directiva de los Universitarios le preguntó a Rafael García, auxiliar técnico de La Volpe, acerca del precio para llevarlo a la institución, pero el estratega argentino aseguró que no lo han buscado oficialmente.

«Nunca me han preguntado a mí, sólo dijeron que fueron con mi auxiliar y que por cuestiones de sueldo no se podía dar mi llegada; hay que aclarar eso, no me interesa el dinero, sino estar vigente en un proyecto interesante», enfatizó La Volpe este domingo.