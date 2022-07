Oficial | Orbelín Pineda jugará en Grecia

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño reveló este martes que el extremo mexicano, Orbelín Pineda está practicamente confirmado como nuevo jugador del AEK Atenas griego en condición de cedido.

«Pasa que él tiene inmensas ganas de jugar para ir al Mundial y está buscando la oportunidad de hacerlo con las máximas garantías. Él está tratando de irse a un equipo en el que pueda jugar todos los partidos de aquí al Mundial y nosotros lo apoyamos en su pretención».

Agregó que la contratación de Pineda no fue errónea y prueba de ello es que la condición de cedido es sin opción de compra a no ser que la opción sea por una cantidad importante, pero por una cantidad normal del mercado no lo venderán: «Orbelín debe triunfar en el Celta de Vigo y yo creo que lo va a hacer conmigo.

Además, Mouriño dijo que vivió en México a finales de los 70: «Le iba a Cruz Azul en esa época. México es muy especial para mí, por eso quería que el Celta viniera a jugar al país».