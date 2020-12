Omar Govea espera tener más continuidad con el Tri

Foto: Mexsport

A diferencia de muchos otros mexicanos en el exterior, Omar Govea reconoce que en su país no se le da el seguimiento necesario para realizar sus actuaciones dentro del campo, sin embargo, sabe que mantenerse en un buen nivel puede hacerlo un habitual las convocatorias a la selección.

En declaraciones a Marca, el mediocampista que juega en Bélgica recalcó que espera que sus buenos partidos le haga un hueco dentro del Tri.

«Es un placer enorme entrenar con este tipo de jugadores. El nivel es muy alto y por eso se disfruta más. Claro que me hubiera encantado jugar más, pero yo sé que son procesos y fue lo que me tocó. Espero que en las siguientes convocatorias pueda seguir apareciendo y demostrar lo que puedo hacer»

En la entrevista, Govea reconoció que le gustó mucho el llamado y que seguirá trabajando. «Fue una ventaja muy grande que me hayan llamado para verme. Va a depender mucho también de las actuaciones en mi equipo. Yo sé que que la liga belga no está muy bien valorada en México. Sé que lo estoy haciendo bien y que también hay gente viendo mis partidos. Entonces eso me deja más tranquilo. El saber que por lo menos ya estoy en el radar como tú lo dijiste», agregó.