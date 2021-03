¿Se va? Orbelín Pineda deja abierta su renovación con Cruz Azul

Orbelín Pineda, atacante del Cruz Azul, está enfocado en el juego y deja ver que dejará en manos de la directiva y de su agente una posible renovación o venta a otro club.

En declaraciones a Marca, el volante mixto mencionó que ahorita en su mente está en la idea de quedar campeón, por lo que no piensa en su contrato, el cual vence en diciembre de 2021.

«No puedo definir ahora, viene el verano, el equipo tiene intenciones. Estoy concentrado en lo que queremos, en el título. En diciembre si no llegamos a un acuerdo con el club, ya lo podemos pensar. Les he dicho que me dejen disfrutar estar acá, lo que yo sé hacer en la cancha, ya sabrá la directiva y mi agente qué pasará, mientras tanto daré lo mejor de mi».