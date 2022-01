Orbelín Pineda revolucionó las redes sociales del Celta

El ex Cruz Azul oficializó su fichaje con el Celta de Vigo y revolucionó las redes del club gallego. El fichaje del mexicano se convirtió en el tweet con más likes en la cuenta oficial del Celta. Orbelín será el segundo azteca en Balaídos, en un equipo que ya cuenta con Néstor Araujo, habitual titular en la zaga celeste.

La oficialización de Pineda como nuevo elemento del Celta se convirtió rápidamente en el tuit con más ‘me gusta’ de la cuenta oficial del cuadro vigués. Más de 35 mil likes consiguió la información del futbolista mexicano, superando nada menos que al idolo máximo de la Historia celeste, como lo es Iago Aspas.

La convocatoria de Aspas a la Selección Española ostentaba el tuit con mas likes de la cuenta oficial del equipo gallego, con unos 17 mil likes. Casi veinte mil menos que la contratación de Orbelín.

Pero eso no es todo, pues los mensajes de mexicanos deseando la mejor de las suertes a Pineda, se hicieron presente de forma masiva. Por lo que el tuit tuvo una interacción poca veces vista en las redes sociales del Celta. También hubo comentarios de fanáticos vigueses que se cuestionaron la jerarquía del ex Cruz Azul, producto de ser un futbolista relativamente desconocido para el futbol europeo. Otros sin embargo, le dieron el beneficio de la duda y apoyaron la incorporación pese a no conocer las cualidades futbolísticas del azteca.

Recordando que el Celta perdió este sábado en su visita al Reale Arena contra la Real Sociedad. El equipo del argentino Eduardo Coudet marcha en el puesto 14 de La Liga, y viene de ser eliminado en la Copa del Rey por el modesto Baleares.