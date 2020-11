Oribe Peralta asegura que a JJ Macías le ganó la presión

Oribe Peralta reconoció que la presión impuesta sobre José Juan Macías ha sido mucha y que el jugador no ha sabido manejarla y que debido a ello atraviesa por una mala racha.

«Creo que él se ha tomado todas las expectativas que le ha puesto la prensa, la gente, la directiva, se las ha tomado como propias, entonces al no cumplirlas se siente frustrado».

En declaraciones a TUDN, el veterano delantero reconoció que JJ Macías debería volver a los días en los que disfrutaba jugar, porque eso es lo que le hará volver a mostrar el nivel que en un principio tuvo.

«Él tiene que volver a disfrutar el futbol, al por qué empezó a jugar a demostrar la calidad que realmente tiene. Porque cuando uno juega con presión, cuando uno está pensando en meter gol porque si no van a hablar mal de mí y si no meto gol no ayudó al equipo, esa presión se la genera uno mismo».