Óscar Jiménez y su decepción por la llegada de ‘Memo’ Ochoa al América

El América es reconocido por siempre tener grandes arqueros en su plantel, los últimos dos, Agustín Marchesín y Guillermo Ochoa, son ejemplos de ello, jugadores de los que habló el meta Óscar Jiménez.

El cancerbero de 31 años habló con Marca y dejó clara su posición sobre la llegada de ‘Memo’ luego de la salida de ‘Titán’ con rumbo al Porto.

«Cuando se da la venta de Marchesín, creí que iba a tener un poco más de oportunidad… y llega Memo, que es un referente de América, entonces llega con ese cartel y yo nunca bajé los brazos, porque en el América se necesitan tener jugadores de calidad y siempre he sido muy leal a mi trabajo y mi persona, porque, si bien no se me dan las oportunidades, yo estoy tranquilo porque trabajo día con día y para eso estoy».