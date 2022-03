Oswaldo Sánchez confesó la razón por la que no jugó en Europa

El histórico portero Oswaldo Sánchez confesó este martes que pese a que recibió ofertas para jugar en España e Inglaterra, el salario que le ofrecían estaba muy por debajo de lo que percibía en México, razón por la cual decidió priorizar a su familia.

«Tuve la posibilidad de ser el primer portero de jugar en Europa, me buscaron equipos de Inglaterra y España, tenía cuatro hijos y esas propuestas eran la mitad de lo que ganaba en México. Tenía que ser inteligente y pensar en el bienestar de mi familia, no me convenía ir a Europa por la mitad de lo que ganaba en México».

«Quedarme con un solo momento es muy poco, tengo que elegir dos, el 30 de octubre del 1993, mi debut con Atlas en Veracruz y el segundo es debutar en un Mundial porque me costó mucho trabajo, ese día con Irán sin duda fue un momento importante, más por el tema personal, que era la muerte de mi padre».