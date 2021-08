Otero: «Cruz Azul es un gran club y espero que salgan bien las cosas»

Oficialmente fue presentado Rómulo Otero como refuerzo de Cruz Azul para el próximo torneo, además, ya piensa en su adaptación inmediata con el equipo.

En su presentación, aseguró que su llegada al equipo de la Noria es una gran responsabilidad, augurando buenas cosas para el equipo. “Es una responsabilidad grande y bonita a la vez, Cruz Azul es un gran club y espero que salgan bien las cosas. De mi parte está toda la disposición para dar lo mejor de mi. Vengo a hacer historia”, señaló Otero.

“Cuando veo que soy el primer venezolano que llega a un club tan grande me da mucha felicidad, mi familia está orgullosa, así que vengo bastante motivado y espero que todo salga bien”, añadió.

El «10» de la Vinotinto es nuevo jugador de La Máquina. 🦂 ¡Bienvenido, @scorpionotero80! 🇻🇪 pic.twitter.com/lIxgeUh7QY — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 5, 2021

La llegada de Rómulo Otero a Cruz Azul, fue facilitado por un Fabio Santos, ex jugador del equipo, además, su compatriota y ex compañero en el Caracas FC, Fernando Aristeguieta, actual jugador del Puebla FC.

“Es un futbol muy competitivo. Tengo un amigo, Fernando Ariestigueta , que cuando se dio la posibilidad me habló muy bien y me interesó mucho más, también hablé con Fabio Santos que jugó acá y me habló maravillas, así que no dude ni un poco en aceptar”, concluyó.