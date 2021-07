Pablo Aguilar quiere volver al fútbol paraguayo

El paraguayo Pablo Aguilar, defensa del Cruz Azul, aseguró que sueña con regresar algún día al Sportivo Luqueño de su país, equipo en el que se formó.

«En algún momento debo volver a la institución que me dio todo, que es el Sportivo Luqueño, ya sea como dirigente, jugador o entrenador, algún día voy a volver», explicó en rueda de prensa.

«La institución que yo amo y le debo todo es el Sportivo Luqueño. No sé dónde me puedo retirar, uno no sabe, puede hacer planes, pero Dios quiera no, alguna lesión te puede alejar. Hay que vivir el presente nada más y después cuando llegue la oportunidad ver qué se hace», añadió el seleccionado paraguayo en la Copa América 2015.

«Debemos cambiar la mentalidad, estar más concentrados, solo es cambiar el chip. En lo personal no me gustó el partido que hicimos ante Mazatlán, no corrimos cuando debíamos, dejamos de hacer cosas», lamentó.

«Estamos más que tranquilos, solo nos preparamos para el juego del domingo. Por su puesto que no podemos ocultar que nos faltan jugadores, pero uno respeta el trabajo de los que están, confiamos en el grupo», finalizó Aguilar.