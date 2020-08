Pablo Guede dice que no sabe qué le pasa a los Xolos

Pablo Guede, director técnico del Tijuana, aseguró tras la derrota 3-0 de su equipo ante los Pumas, que ni él mismo ha logrado descifrar a qué se deben los altibajos.

«Si supiera a qué se deben lo trataría de resolver, pero sí les digo que no pararé en el intento de resolver esos altibajos. Hoy fue un partido raro, porque no hicimos un mal partido«, confesó.

«Nos está costando de visitante, pero no pasa por el tema físico, porque si estuviéramos mal físicamente no tendríamos al rival en su campo los últimos minutos, así que es algo para seguir analizando y que nos urge resolver«, aceptó.

«Luego del penalti les dije que había que seguir intentando, porque otra no queda, pero no lo hicimos. Cierto que perdimos 3-0, pero creo que el nivel de equipo como visitante no es para tanto, porque no hicimos un mal partido».

«La pelota parada es increíble, la trabajamos esta semana 50 minutos, pero también es el amor propio de cada uno de no perder la marca, podemos trabajar 200 horas y si no hay esa atención no habrá mejoría«, añadió.

Con la derrota, Xolos se queda en puesto trece con siete unidades. Pumas es segundo con 13 puntos. En la octava fecha, Tijuana recibirá al Monterrey el próximo viernes y Pumas hará lo propio ante Puebla un día después.