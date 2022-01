¡Paco Villa renuncia a Televisa!

Después de que Paco Villa y ‘El Perro’ Bermúdez criticaran en pasados días la gestión de Santiago Baños, los dos comentaristas fueron ‘obligados’ a emitir una disculpa en sus redes sociales.

Fuerte crítica de Paco Villa y Enrique Bermudez a Santiago Baños por su trabajo en los fichajes, sobre todo el extremo derecho. La mala planeación en tiempos y ejecución ha sido evidente. pic.twitter.com/oCXIXqTnzq — Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) January 22, 2022

Al menos así de evidente pareció, ya que ambos expusieron la misma disculpa a Santiago Baños, lo cual generó en redes sociales manifestaciones de apoyo a los comentaristas de TUDN.

Y es que en estos tiempos resulta extraña este tipo de censura de parte de la empresa que es dueña de TUDN y del Club América. El periodismo deportivo en general condenó lo que a todas luces pareció una llamada de atención.

Hoy se filtró la noticia de que Paco Villa habría renunciado a Televisa. Aunque aún no se conocen detalles, todo apunta a que el comentarista decidió dejar su empleo por la censura que sufrió. Ya hace más de 3 días que Paco no publica nada en su twitter, lo cual no es normal.

Mostrando mucho carácter y evidenciando que no estuvo de acuerdo con lo que la empresa Televisa le solicitó publicar hace unos días en Twitter junto con el ‘Perro’ Bermúdez. Línea de 4, programa dónde Francisco Villa criticó a la directiva americanista, ha perdido toda la credibilidad.

¿Renunciará también Enrique Bermúdez?