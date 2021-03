Efraín Álvarez ha estado recientemente en la boca de todos debido a su disputa entre las selecciones de México y Estados Unidos, pero poco a poco se ha ido despejando y parece que se decantará por el Tri.

Ante esta polémica, Crescencio Álvarez, padre del centrocampista, dejó claro, en declaraciones a ESPN, que su hijo siempre quiso vestir la camiseta mexicana y compartir campo de juego con figuras como Andrés Guardado y Guillermo Ochoa.

Del mismo modo, el padre de Efraín dejó en claro que él no va a influir en la decisión de su hijo, por lo que aceptará cualquier decisión, aunque reafirmó que nunca ha dudado en elegir a México.

«Nunca ha dudado, lo único que le puedo decir es que tanto la FMF y la Federación de Estados Unidos siempre lo han estado llamando. No ha dudado, porque si hubiera dudado, pues no estuviera en ningún lado, afortunadamente él tiene la patria potestad de decidir y lo que él decida, será bien recibido, ahorita está con México y esperemos que ahí siga. Si en un futuro regresa con Estados Unidos, lo apoyaremos, no hay de otra».