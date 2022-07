La llegada de Santiago Ormeño al Club Guadalajara ha levantado mucha polémica. En esta oportunidad fue su padre, Walter Ormeño Jr., quien habló sobre el tema del momento.

En declaraciones a MARCA, Walter habló sobre el inminente fichaje y el ruido que ha hecho entre algunos aficionados, quienes cuestionan la llegada del internacional peruano debido a que contradice la ideología de Chivas; destacado por tener en sus filas únicamente a futbolistas mexicanos.

«¿A quién le hace ruido? No entiendo, es mexicano. Tiene su pasaporte mexicano y su acta mexicana, desde luego no juega en la selección porque el seleccionador nacional en el momento eligió a Rogelio Funes Mori para que fuera a la selección. Gareca lo convocó porque tiene doble nacionalidad, él eligió y se fue para allá, desgraciadamente no consiguieron ir al Mundial pero fue parte del proceso, jugó Copa América, eliminatorias, eso es muy padre para un futbolista profesional».