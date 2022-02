Papá de Rogelio Funes Mori critica duramente al ‘Tata’ Martino

Miguel Ruperto Funes, papá de Rogelio Funes Mori, no se quedó callado y criticó el planteamiento del seleccionador Gerardo Martino para enfrentar a Costa Rica en el Octagonal de la Concacaf.

En declaraciones a ESPN, Miguel Ruperto advirtió que si la selección mexicana continua así, las oportunidades en el ataque mexicano no cambiarán.

«No sé cuál sea la forma de preparar un partido de Martino, pero México debe ser más agresivo. Si hubiese estado Jiménez, o el que hubiese estado, no mete goles… No puedo creer que un equipo, jugando de local, juegue todo el tiempo para atrás la pelota, porque hoy el futbol es más agresivo».

Del mismo modo, el padre de Fune Mori habló sobre los constantes reclamos que recaen sobre su hijo por parte de la afición

«Viéndolo como un ‘9’ de la Selección Mexicana, creo que no sólo a Rogelio le faltan cosas para ser el delantero que tiene qué ser, sino que a toda la Selección Mexicana. Contra Costa Rica pasaron 25 minutos y no le habían dado una pelota. Si al ‘9’ no se la tiras, se va a morir de hambre Rogelio, Jiménez, Borgetti, Cuauhtémoc Blanco, Palencia, o el que tú me digas».