Paul Aguilar podría quedarse en el América pero con ciertas restricciones

El América tiene cierta disyuntiva sobre el caso de Paul Aguilar, pues no se conoce con totalidad si se va o se queda en las Águilas de cara al próximo torneo de la Liga MX.

El capitán de 34 años no tuvo su mejor temporada, por lo que la renovación no está asegurada, además, el lateral no es de los favoritos de Miguel Herrera, pues solo ha disputado 366 minutos de 1.530 posibles.

Tal como reseña Marca, la experiencia que impone Aguilar en los entrenamientos y desde el banquillo es una de las razones por la que el ‘Piojo’ vería con buenos ojos su continuidad.

Sin embargo, la postura de los altos mandos del nido es clara y la propuesta está en manos del lateral mexicano: una renovación de contrato por seis meses más, pero una baja considerable en el salario.

Lo que se espera es la decisión del jugador para saber qué función tendrá para la venidera zafra.