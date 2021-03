Paulo Pezzolano se resiste a salir del Pachuca

Tras el empate (2-2) ante Necaxa, el Pachuca CF sigue sin poder revertir su mal momento y el director técnico de los ‘Tuzos’ se resiste a salir del banquillo.

Paulo Pezzolano, quien hoy día es el estratega del club, admitió que está “al tanto” que la afición no quiere que él siga al mando de la institución.

“Tengo tres hijos chicos y ser entrenador es un trabajo. Enseñarles que en cualquier adversidad irte, alejarte, no es lo mío. Y más cuando la directiva está apoyando y nadie quiere que te vayas y estamos todos remando hacía el mismo lugar. Yo no me escapo de ningún lado”, admitió el DT.