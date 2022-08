Peláez confesó que renunció a su cargo en Chivas y Amaury Vergara no la aceptó

Trascendió que el Director Deportivo de Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, decidió dar un paso al costado y presentar su renuncia. La cual no fue aceptada por Amaury Vergara, propietario de la entidad tapatía, que no encuentra los resultados en las últimas campañas.

En declaraciones del propio Peláez, el Director Deportivo rojiblanco expresó:

«Sí, he pensado (en renunciar), de hecho lo hice en una ocasión y Amaury no lo aceptó. Mi comunicación con Amaury es muy buena, él sabe que estoy en el día a día. En un momento de mucha presión ya renuncié, él no me la aceptó y tampoco estaré renunciando cada quince días, a nadie le gusta estar renunciando. Él tomará la decisión en el momento que considere necesario, pero yo seré persistente hasta que esté aquí«, declaró Ricardo Peláez a los medios del propio club de Guadalajara.

«He sido un poquito más reservado. En mi paso por América, Cruz Azul, a veces me gustaba mucho aclarar. Con la madurez es más complicado, hay que trabajar, hay que decir lo que hacemos bien y mal. No estoy satisfecho con mi trabajo en Chivas, pero soy un directivo que pasé por los cuatro clubes más importantes del país. No siempre te va bien, pero me considero un directivo capaz, honesto. Hoy la paso mal, no me está yendo bien, no estoy satisfecho con lo que he logrado en Chivas», continuó Peláez.

«Una de las opciones principales era la continuidad de Cadena, que cerró con cinco victorias seguidas y una sola derrota en los partidos contra el Atlas, porque el otro se empató. El proyecto que estamos haciendo, con los jugadores que ha dirigido en sub18, sub20 y Tapatío. Por todo lo que ha hecho Cadena y el proyecto que estamos armando, le decidí dar continuidad. Por la congruencia y coherencia de lo que estamos hacinedo».

«Hemos sido inconsistentes. No ganamos, tampoco perdemos, estamos con muchos empates. Los números de Cadena, solo lleva dos derrotas, una con el Atlas en la eliminación y la otra contra San Luis. No son malos números pero para nada se corresponden con un equipo como Chivas. No es culpa de Cadena, ni mía, ni de los jugadores, sino de todos. No estoy nada contento desde que llegué a Chivas, siento que he quedado a deber», continuó argumentando el Director Deportivo.

«Creo que nos estamos acercando, acelerando los procesos en el proyecto de sacar jugadores del Tapatío y fuerzas básicas al primer equipo. Es un buen paso. Hemos trabajado bien en el corto y medio plazo, no corresponde a la exigencia del equipo. La gente quiere resultados hoy, estamos quedando a deber en ese punto y algo estamos haciendo mal. Hemos tenido un pésimo inicio de torneo« cerró Ricardo Peláez.

