‘Peláez debe dar la cara’

Las cosas dentro de las Chivas de Guadalajara no están bien y Joel ‘Tiburón’ Sánchez consideró que Ricardo Peláez debe dar la cara por la situación del equipo.

El exdefensor de las Chivas fue vehemente en sus declaraciones ofrecidas al Diario Récord, donde señaló que el director deportivo del club debe asumir su responsabilidad y dar explicaciones sobre la situación actual.

“Eso tendría que responderlo Peláez, pero como corresponde, no con un video editado, eso no es dar la cara. Él tiene que dar cuentas, él es el responsable de esta gestión, de las contrataciones, del funcionamiento o no funcionamiento, él es el responsable”, comentó el ‘Tiburón’.

“Hace una semana, más o menos, que sacó el video, porque no es un comunicado ni es dar la cara como máximo responsable. También Michel Leaño con el proyecto del 70-30. Se habla de cinco chavos que han debutado en las primeras cuatro fechas y en los últimos dos partidos no han salido ni a la banca. Pero veo en la banca a seleccionados, veo en la banca al capitán que acaba de renovar contrato y veo en la banca a Oribe Peralta, veo en la banca a Brizuela que tiene varios años en Chivas. No entiendo lo que es el proyecto», analizó Joel Sánchez.